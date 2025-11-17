Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Пашинян назвал победу своей партии импульсом для освобождения Эчмиадзина от Гарегина II

    В регионе
    • 17 ноября, 2025
    • 09:52
    Пашинян назвал победу своей партии импульсом для освобождения Эчмиадзина от Гарегина II

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян воспринял победу своей партии в Вагаршапате (укрупненная община с духовным центром в Эчмиадзине) как "мандат" для низложения Католикоса всех армян Гарегина II.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сделал заявление в соцсетях.

    "Вы показали несомненную поддержку стратегии "Гражданского договора" (ГД) по укреплению нашей государственности, независимости, суверенитета и свободы. Своим выбором вы дали важный импульс для процесса освобождения Первопрестольного Эчмиадзина от Ктрича Нерсисяна (мирское имя Католикоса, которое недопустимо использовать в отношении духовенства)", - отметил премьер.

    По его словам, победа "Гражданского договора" в Эчмиадзине – прелюдия к парламентским выборам в стране в июне 2026 года.

    Правящая партия одержала победу на выборах в Совет старейшин в укрупненной общине Вагаршапат Армавирской области (включает населенные пункты Эчмиадзин, Хой и Воскеат).

    По предварительным данным, "ГД" набрала 48,6% голосов и после распределения мандатов сможет единолично управлять общиной.

    Никол Пашинян Армения Вагаршапат Гарегин II

    Последние новости

    10:02

    Глава МИД Грузии в рамках визита в Израиль встретится с Гидеоном Сааром

    В регионе
    09:55

    Генсек ITU: Баку - город побед цифрового развития

    ИКТ
    09:54

    В Шеки в доме произошел пожар, есть погибший

    Происшествия
    09:52

    Пашинян назвал победу своей партии импульсом для освобождения Эчмиадзина от Гарегина II

    В регионе
    09:46

    СМИ: Анализ черного ящика турецкого самолета завершат на этой неделе

    В регионе
    09:45

    Euronews: Отношения Азербайджана и стран ЦА выходят на уровень стратегического партнерства

    Внешняя политика
    09:44

    Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам WTDC-25

    ИКТ
    09:41

    Сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 начинает борьбу на Исламиаде

    Командные
    09:37

    Нефть марки Brent подешевела до $63,79 за баррель

    Энергетика
    Лента новостей