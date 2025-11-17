Пашинян назвал победу своей партии импульсом для освобождения Эчмиадзина от Гарегина II
- 17 ноября, 2025
- 09:52
Премьер-министр Армении Никол Пашинян воспринял победу своей партии в Вагаршапате (укрупненная община с духовным центром в Эчмиадзине) как "мандат" для низложения Католикоса всех армян Гарегина II.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сделал заявление в соцсетях.
"Вы показали несомненную поддержку стратегии "Гражданского договора" (ГД) по укреплению нашей государственности, независимости, суверенитета и свободы. Своим выбором вы дали важный импульс для процесса освобождения Первопрестольного Эчмиадзина от Ктрича Нерсисяна (мирское имя Католикоса, которое недопустимо использовать в отношении духовенства)", - отметил премьер.
По его словам, победа "Гражданского договора" в Эчмиадзине – прелюдия к парламентским выборам в стране в июне 2026 года.
Правящая партия одержала победу на выборах в Совет старейшин в укрупненной общине Вагаршапат Армавирской области (включает населенные пункты Эчмиадзин, Хой и Воскеат).
По предварительным данным, "ГД" набрала 48,6% голосов и после распределения мандатов сможет единолично управлять общиной.