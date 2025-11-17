Пашинян назвал победу своей партии импульсом для освобождения Эчмиадзина от Гарегина II

Премьер-министр Армении Никол Пашинян воспринял победу своей партии в Вагаршапате (укрупненная община с духовным центром в Эчмиадзине) как "мандат" для низложения Католикоса всех армян Гарегина II.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сделал заявление в соцсетях.

"Вы показали несомненную поддержку стратегии "Гражданского договора" (ГД) по укреплению нашей государственности, независимости, суверенитета и свободы. Своим выбором вы дали важный импульс для процесса освобождения Первопрестольного Эчмиадзина от Ктрича Нерсисяна (мирское имя Католикоса, которое недопустимо использовать в отношении духовенства)", - отметил премьер.

По его словам, победа "Гражданского договора" в Эчмиадзине – прелюдия к парламентским выборам в стране в июне 2026 года.

Правящая партия одержала победу на выборах в Совет старейшин в укрупненной общине Вагаршапат Армавирской области (включает населенные пункты Эчмиадзин, Хой и Воскеат).

По предварительным данным, "ГД" набрала 48,6% голосов и после распределения мандатов сможет единолично управлять общиной.