İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Paşinyan öz partiyasının qələbəsini Eçmiədzinin II Qaregrindən azad edilməsi üçün təkan adlandırıb

    Region
    • 17 noyabr, 2025
    • 10:55
    Paşinyan öz partiyasının qələbəsini Eçmiədzinin II Qaregrindən azad edilməsi üçün təkan adlandırıb

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan öz partiyasının Vaqarşapatda qələbəsini bütün ermənilərin katolikosu II Qareqini postundan uzaqlaşdırmaq üçün "mandat" kimi qəbul edib.

    "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə sosial şəbəkədə yazıb.

    "Siz "Vətəndaş Müqaviləsi"nin dövlətçiliyimizin, müstəqilliyimizin, suverenliyimizin və azadlığımızın möhkəmləndirilməsi strategiyasına şübhəsiz dəstək göstərdiniz. Seçiminizlə Eçmiədzinin Ktriç Nersisyandan (Katolikosun dünyəvi adı, din xadimlərinə münasibətdə istifadə edilməsi yolverilməzdir) azad edilməsi prosesinə mühüm təkan verdiniz", - Baş nazir qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, "Vətəndaş Müqaviləsi"nin Eçmiədzindəki qələbəsi 2026-cı ilin iyununda ölkədə keçiriləcək parlament seçkilərinin özünəməxsus "prelyudiyası"dır.

    Qeyd edək ki, Ermənistanın hakim partiyası Armavir vilayətinin (Eçmiədzin, Xoy və Voskeat yaşayış məntəqələri) Vaqarşapat icmasında Ağsaqqallar Şurasına keçirilən seçkilərdə qalib gəlib.

    İlkin məlumatlara görə, "Vətəndaş Müqaviləsi" həmin seçkilərdə səslərin 48,6 %-ni toplayıb və bu göstərici ilə adıçəkilən icmada təkbaşına idarəetmə səlahiyyəti əldə edə bilər.

    Ermənistan Nikol Paşinyan "Vətəndaş müqaviləsi" partiyası
    Пашинян назвал победу своей партии импульсом для освобождения Эчмиадзина от Гарегина II

    Son xəbərlər

    11:20

    AFFA İcraiyyə Komitəsinin üzvü: "Futbolçular Ayxan Abbasov gələndən sonra qələbəyə can atırlar"

    Futbol
    11:14

    Azərbaycanda 10 ayda büdcədən 280 milyon manat vəsait geri qaytarılıb

    Maliyyə
    11:09
    Foto

    Azad edilən ərazilərə köçürülən sakinlər sosial müdafiə tədbirləri ilə bağlı maarifləndirilib

    Daxili siyasət
    11:09

    Çindən Azərbaycana turist axını 50 %-ə yaxın artıb

    Turizm
    11:02
    Foto

    Bakıda ilk dəfə "China Visitors Summit" keçirilir

    Turizm
    11:01

    ITU rəqəmsal inkişaf üzrə qlobal öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə çağırır

    İKT
    10:59

    Prezident: "Kommunikasiya texnologiyaları qeyri-neft iqtisadiyyatının aparıcı qüvvəsinə çevrilib"

    İKT
    10:58

    Azərbaycanda müntəzəm marşrutlar üzrə işləyən avtomobillərin yürüşünə limit qoyulub

    İnfrastruktur
    10:55

    Paşinyan öz partiyasının qələbəsini Eçmiədzinin II Qaregrindən azad edilməsi üçün təkan adlandırıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti