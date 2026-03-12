Пашинян обвинил Армянскую церковь в попытке разжечь войну с Азербайджаном

Премьер Армении Никол Пашинян обвинил руководство Армянской апостольской церкви (ААЦ) в попытках актуализировать карабахское движение.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил на брифинге в четверг.

"Недавно я был на литургии и услышал как прозвучало "Республика Арцах". Что это значит? Это значит призыв к войне, и ничего больше. Ктрич Нерсисян (мирское имя Гарегина II) и другие священнослужители взяли на себя роль предводителей партии войны", - сказал он.

По его словам, когда премьер страны заявляет, что карабахское движение прекращено, "никто не может его продолжать": "Не может быть в стране несколько внешнеполитических направлений", - отметил он.

Пашинян добавил, что за устроенную провокацию попросил уйти в отставку директора музея-института (посвященного так называемому геноциду армян - ред.) Эдиту Гзоян, поскольку во время визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Армению 10 февраля она подарила ему книгу о карабахском вопросе.

"Я посчитал это действием, противоречащим внешней политике Армении, расценил как провокацию и попросил написать заявление об уходе", - подчеркнул премьер.