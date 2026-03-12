Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Пашинян обвинил Армянскую церковь в попытке разжечь войну с Азербайджаном

    В регионе
    • 12 марта, 2026
    • 14:20
    Пашинян обвинил Армянскую церковь в попытке разжечь войну с Азербайджаном

    Премьер Армении Никол Пашинян обвинил руководство Армянской апостольской церкви (ААЦ) в попытках актуализировать карабахское движение.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил на брифинге в четверг.

    "Недавно я был на литургии и услышал как прозвучало "Республика Арцах". Что это значит? Это значит призыв к войне, и ничего больше. Ктрич Нерсисян (мирское имя Гарегина II) и другие священнослужители взяли на себя роль предводителей партии войны", - сказал он.

    По его словам, когда премьер страны заявляет, что карабахское движение прекращено, "никто не может его продолжать": "Не может быть в стране несколько внешнеполитических направлений", - отметил он.

    Пашинян добавил, что за устроенную провокацию попросил уйти в отставку директора музея-института (посвященного так называемому геноциду армян - ред.) Эдиту Гзоян, поскольку во время визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Армению 10 февраля она подарила ему книгу о карабахском вопросе.

    "Я посчитал это действием, противоречащим внешней политике Армении, расценил как провокацию и попросил написать заявление об уходе", - подчеркнул премьер.

    Никол Пашинян Армянская апостольская церковь (ААЦ)
    Pashinyan accuses Armenian church of trying to incite war with Azerbaijan
    Ты - Король

    Последние новости

    14:29

    Сильвана Кох-Мерин: Стратегическое значение Азербайджана на международной арене растет

    Внешняя политика
    14:25

    Шарль Мишель: Мирные инициативы Баку и Еревана положительно сказываются на регионе

    Другие
    14:20

    Пашинян обвинил Армянскую церковь в попытке разжечь войну с Азербайджаном

    В регионе
    14:18

    ЕАБР озвучил данные об инвестиционных потоках между Азербайджаном и Турцией

    Энергетика
    14:16

    В освобожденных районах Азербайджана пройдут новрузовские ярмарки

    АПК
    14:15

    Альфред Гузенбауэр: Евросоюз сталкивается с внутренними и внешними давлениями

    Другие страны
    14:09

    Артис Пабрикс: Бакинский форум помогает искать решения глобальных проблем

    Внешняя политика
    14:05

    Зеленский рассказал о задержке подписания дронового соглашения с США

    Другие страны
    14:02

    МЭА понизило прогноз мирового роста спроса и добычи нефти

    Энергетика
    Лента новостей