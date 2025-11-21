Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Пашинян обсудил со спикером парламента Казахстана мирный процесс между Ереваном и Баку

    • 21 ноября, 2025
    • 18:00
    Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Астане со спикером Мажилиса парламента Казахстана Ерланом Кошановым обсудил региональные вопросы.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на аппарат премьера.

    "Стороны выразили уверенность, что установление мира между Арменией и Азербайджаном создаст новые возможности для развития сотрудничества и продвижения торгово-экономических связей в регионе", - сказано в сообщении.

    Отмечается, что они также обсудили армяно-казахстанские связи, отметив важность политического диалога на высоком уровне между двумя странами и организации взаимных визитов.

