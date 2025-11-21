İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    Paşinyan Qazaxıstan parlamentinin spikeri ilə Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesini müzakirə edib

    Region
    • 21 noyabr, 2025
    • 19:32
    Paşinyan Qazaxıstan parlamentinin spikeri ilə Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesini müzakirə edib

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Astanada Qazaxıstan parlamentinin spikeri Yerlan Koşanovla regional məsələləri müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i baş nazirin offisinə istinadən məlumat yayıb.

    "Tərəflər Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhün bərqərar olmasının regionda əməkdaşlığın inkişafı və ticari-iqtisadi əlaqələrin irəliləməsi üçün yeni imkanlar yaradacağına əminliyini bildiriblər", - məlumatda deyilir.

    Onlar həmçinin Ermənistan-Qazaxıstan əlaqələrini müzakirə edib, iki ölkə arasında yüksək səviyyədə siyasi dialoqun və qarşılıqlı səfərlərin təşkilinin əhəmiyyətini qeyd ediblər.

    Nikol Paşinyan Qazaxıstan Azərbaycan
    Пашинян обсудил со спикером парламента Казахстана мирный процесс между Ереваном и Баку
    Pashinyan discusses Yerevan-Baku peace process with speaker of Kazakhstan's parliament

