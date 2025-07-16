Пашинян об изъятии здания сепаратистов: Второго государства в Армении не будет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на пресс-конференции о том, что не допустит существования второго государства на территории страны.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на пресс-конференции о том, что не допустит существования второго государства на территории страны.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, это заявление прозвучало на фоне инициативы Генпрокуратуры об изъятии здания так называемого "представительства" сепаратистского режима в Карабахе, о которой стало известно сегодня.

"Я прямо говорил, что не могу позволить существования второго государства в Армении. Я говорил об этом раньше и надеялся, что этот месседж будет понят. Раз, два, три... Государство должно принять меры", - сказал он.

По словам Пашиняна, это имущество должно находиться в собственности Армении.

Отметим, что Генпрокуратура Армении подала в Административный суд иск против Кадастрового комитета с требованием признать недействительной государственную регистрацию права собственности данного здания.