Пашинян: Нормализация с Турцией откроет Армении сухопутное сообщение с ЕС
В регионе
- 20 сентября, 2025
- 12:40
Нормализация отношений с Турцией позволит Армении обеспечить сухопутное сообщение с Евросоюзом.
Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в субботу на съезде правящей партии "Гражданский договор".
"Наш активный диалог с Турцией показывает, что в ближайшем будущем у нас появится наземное транспортное сообщение с Турцией, а значит, и с Европейским союзом", - сказал он.
По его словам, Армения в случае победы правящей партии на парламентских выборах в июне 2026 года активизирует усилия по вступлению в Европейский союз, "не вступая в противоречие с регионализацией, а также с внешней политикой балансирования".
