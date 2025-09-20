Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Пашинян: Нормализация с Турцией откроет Армении сухопутное сообщение с ЕС

    В регионе
    • 20 сентября, 2025
    • 12:40
    Пашинян: Нормализация с Турцией откроет Армении сухопутное сообщение с ЕС

    Нормализация отношений с Турцией позволит Армении обеспечить сухопутное сообщение с Евросоюзом.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в субботу на съезде правящей партии "Гражданский договор".

    "Наш активный диалог с Турцией показывает, что в ближайшем будущем у нас появится наземное транспортное сообщение с Турцией, а значит, и с Европейским союзом", - сказал он.

    По его словам, Армения в случае победы правящей партии на парламентских выборах в июне 2026 года активизирует усилия по вступлению в Европейский союз, "не вступая в противоречие с регионализацией, а также с внешней политикой балансирования".

    Paşinyan: Türkiyə-Ermənistan normallaşması bizim üçün Aİ ilə quru əlaqəsini təmin edəcək
    Pashinyan: Normalization with Türkiye to open land links between Armenia, EU

