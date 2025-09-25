Мгер Григорян заочно примет участие в заседании глав правительств СНГ - ОБНОВЛЕНО
Вице-премьер Армении Мгер Григорян примет участие в заседании Совет глав правительств СНГ в Минске, но заочно.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера.
Совет глав правительств Содружества состоится 29 сентября, а Евразийский межправительственный совет - 30 сентября.
Армения примет участие в заседании Совете глав правительств СНГ в Минске, но на уровне вице-премьера.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил замглавы МИД Беларуси Павел Утюпин.
По его словам, заседание пройдет 29-30 сентября, в Минске ожидают глав правительств стран СНГ, практически все они примут участие в очном формате, а Армению и Туркменистан будут представлять вице-премьеры.
