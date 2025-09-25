İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    Mqer Qriqoryan MDB Hökumət Başçıları Şurasının iclasında qiyabi iştirak edəcək - YENİLƏNİB

    Region
    • 25 sentyabr, 2025
    • 14:59
    Mqer Qriqoryan MDB Hökumət Başçıları Şurasının iclasında qiyabi iştirak edəcək - YENİLƏNİB

    Ermənistan Baş nazirinin müavini Mqer Qriqoryan Minskdə MDB Hökumət Başçıları Şurasının iclasında qiyabi şəkildə iştirak edəcək.

    "Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Baş nazirin müavininin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    MDB Hökumət Başçıları Şurasının iclası sentyabrın 29-da, Avrasiya Hökumətlərarası Şurasının iclası isə sentyabrın 30-da keçiriləcək.

    Ermənistan Minskdə MDB Hökumət Başçıları Şurasının iclasında baş nazirin müavini səviyyəsində iştirak edəcək.

    "Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Belarus XİN başçısının müavini Pavel Utyupin bildirib.

    Onun sözlərinə görə, iclas sentyabrın 29-30-da keçiriləcək. MDB ölkələrinin hökumət başçılarının demək olar ki, hamısı iclasda iştirak edəcək. Ermənistan və Türkmənistan isə baş nazirlərin müavinləri səviyyəsində təmsil olunacaq.

    Ermənistan Minsk MDB Hökumət Başçıları Şurası
    Мгер Григорян заочно примет участие в заседании глав правительств СНГ - ОБНОВЛЕНО

