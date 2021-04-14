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Пашинян назвал сроки отставки с поста премьера

Пашинян назвал сроки отставки с поста премьера Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что уйдет в отставку в течение последних 10 дней апреля, чтобы распустить парламент и назначить внеочередные парламентские выборы.
В регионе
14 апреля 2021 г. 18:32
Пашинян назвал сроки отставки с поста премьера
Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что уйдет в отставку в течение последних 10 дней апреля, чтобы распустить парламент и назначить внеочередные парламентские выборы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением он выступил в среду в ходе правительственного часа в законодательном органе страны.

"Я подам в отставку в течение последних 10 дней апреля, согласно договоренности между парламентскими силами и президентом республики. Для сохранения всех протокольных мероприятий в седьмой день я выдвину свою кандидатуру на пост премьера, остальные фракции не выдвинут кандидатуры, а фракция "Мой шаг" не изберет меня премьером. Во второй раз фракция опять выдвинет мою кандидатуру и опять не изберет. Парламент распустится, и 20 июня будут выборы", - отметил он.

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Версия на английском языке Pashinyan announces when he will resign

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