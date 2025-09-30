Пашинян назвал историческим событием мир между Арменией и Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал установление мира с Азербайджаном историческим событием, отметив, что это достижение как для правительства и народа Азербайджана, так и правительства и народа Армении.

Как передает Report, об этом он заявил в ходе своего выступления в заседании ПАСЕ в Страсбурге.

"В столице США, Вашингтоне, в Белом доме была принята декларация, которой зафиксировано установление мира между Арменией и Азербайджаном. Президент США Дональд Трамп в качестве свидетеля также подписал эту декларацию", - сказал Пашинян.

По его словам, мир - это не каникулы или отдых, мир - это ежедневный труд.

"Мир, как новорожденный младенец, требует ежедневной заботы. Нашему новорожденному миру сегодня исполнился 1 месяц и 22 дня, и мы должны беречь его, любить и заботиться о нем, чтобы он рос, мужал, наполнялся силой, и способствовал процветанию нашего региона Южного Кавказа", - отметил премьер-министр.