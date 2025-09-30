Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Пашинян назвал историческим событием мир между Арменией и Азербайджаном

    В регионе
    • 30 сентября, 2025
    • 15:31
    Пашинян назвал историческим событием мир между Арменией и Азербайджаном

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал установление мира с Азербайджаном историческим событием, отметив, что это достижение как для правительства и народа Азербайджана, так и правительства и народа Армении.

    Как передает Report, об этом он заявил в ходе своего выступления в заседании ПАСЕ в Страсбурге.

    "В столице США, Вашингтоне, в Белом доме была принята декларация, которой зафиксировано установление мира между Арменией и Азербайджаном. Президент США Дональд Трамп в качестве свидетеля также подписал эту декларацию", - сказал Пашинян.

    По его словам, мир - это не каникулы или отдых, мир - это ежедневный труд.

    "Мир, как новорожденный младенец, требует ежедневной заботы. Нашему новорожденному миру сегодня исполнился 1 месяц и 22 дня, и мы должны беречь его, любить и заботиться о нем, чтобы он рос, мужал, наполнялся силой, и способствовал процветанию нашего региона Южного Кавказа", - отметил премьер-министр.

    Paşinyan Ermənistan və Azərbaycan arasındakı sülhü tarixi hadisə adlandırıb
    Pashinyan calls peace between Armenia and Azerbaijan a historic event

    Последние новости

    16:46
    Фото

    Баку и София обсудили совеметные исследования подводного археологического наследия

    Kультурная политика
    16:41

    Эльмир Мусаев: Для SOCAR Green одним из главных вызовов остается оптимизация энергосети

    Энергетика
    16:40

    Азербайджан разрешил импорт термообработанной мясной продукции из Бразилии

    АПК
    16:38

    В Чехию запретят въезд владельцам дипломатических и служебных паспортов России

    Другие страны
    16:33

    В Норвегии полиция задержала двух туристов по подозрению в запуске дрона

    Другие страны
    16:30

    Эльнур Алиев: Водные ресурсы Азербайджана в разы меньше, чем у Грузии и Армении

    Инфраструктура
    16:29
    Фото

    Джейхун Байрамов обсудил международную безопасность с представителем США

    Внешняя политика
    16:27
    Фото

    Азербайджанский стрелок завоевал серебряную медаль на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    16:25

    Глава Минтранса Германии потерял сознание во время заседания кабмина

    Другие страны
    Лента новостей