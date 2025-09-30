İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Paşinyan Ermənistan və Azərbaycan arasındakı sülhü tarixi hadisə adlandırıb

    Region
    • 30 sentyabr, 2025
    • 15:38
    Paşinyan Ermənistan və Azərbaycan arasındakı sülhü tarixi hadisə adlandırıb

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycanla sülhün təmin edilməsini tarixi hadisə adlandırıb və bunun Azərbaycan və Ermənistan hökuməti və xalqları üçün bir nailiyyət olduğunu qeyd edib.

    "Report"un məlumatına görə, o, bunu Strasburqda AŞPA-nın iclasındakı çıxışında bildirib.

    "ABŞ-nin paytaxtı Vaşinqtonda, Ağ Evdə Ermənistan və Azərbaycan arasında sülhün bərqərar olunmasını təsdiqləyən bəyannamə qəbul edilib. ABŞ Prezidenti Donald Tramp şahid qismində bu bəyannaməyə imza atıb", - N.Paşinyan bildirib.

    Onun sözlərinə görə, sülh tətil və ya istirahət deyil, sülh gündəlik zəhmətdir.

    "Dünya, yeni doğulmuş körpə kimi, gündəlik qayğı tələb edir. Bizim yeni doğulmuş dünyamız bu gün 1 ay 22 günlük oldu və biz ona qayğı göstərməli, onu sevməli və qorumalıyıq ki, böyüsün, yetişsin, güclərlə dolsun və Cənubi Qafqaz regionumuzun çiçəklənməsinə kömək etsin", - deyə Baş nazir qeyd edib.

