Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Пашинян: Наблюдатели ЕС останутся в Армении до подписания мирного соглашения с Азербайджаном

    В регионе
    • 04 ноября, 2025
    • 12:53
    Пашинян: Наблюдатели ЕС останутся в Армении до подписания мирного соглашения с Азербайджаном

    Наблюдатели Евросоюза останутся в Армении до подписания мирного соглашения с Азербайджаном.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    Он добавил, что после подписания и ратификации мирного соглашения произойдут изменения в формате, и по данному вопросу Армения проведет более предметные обсуждения с европейскими коллегами.

    Пашинян вновь указал на важность реализации проекта TRIPP (42-километровый участок Зангезурского коридора, который должен пройти по территории Армении - ред.) для Армении, Азербайджана, Ирана, России, Грузии, ЕС, США, Китая, Турции, стран Центральной Азии.

    "Это уже гарантия того, что этот проект не только будет реализован, но и станет самым успешным проектом в современной истории, который принесет доходы, безопасность и стабильность для стран", - заверил он.

    Он сообщил, что груз из Казахстана скоро прибудет в Армению транзитом через Азербайджан и Грузию. По его словам, это говорит о том, что разблокирование коммуникаций – реальность, вновь выразив признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по данному вопросу.

    "Это решение в таком объеме не было обсуждено с Арменией, наше восприятие было лишь об одном поезде", - заключил Пашинян.

    Армения наблюдатели Евросоюз Азербайджан мирные переговоры проект TRIPP
    Baş nazir: Aİ müşahidəçiləri Azərbaycanla sülh sazişi imzalanana qədər Ermənistanda qalacaqlar
    Pashinyan: EU observers to remain in Armenia until peace treaty with Azerbaijan signed

    Последние новости

    13:09

    Джаббаров: Полномасштабная разработка "Абшерона" положительно скажется на экономике страны в 2029 году

    Энергетика
    13:05

    Бинали Йылдырым: Товарооборот между тюркскими странами составляет всего $70 млрд

    Внешняя политика
    13:04

    Армения экстрадировала в Германию подозреваемого в ограблении

    В регионе
    13:02

    В Баку осужден организатор банды, совершавшей убийства и разбои в 90-е

    Происшествия
    13:01

    Состоялась первая жеребьевка по возвращению в город Зангилан

    Внутренняя политика
    12:57
    Фото

    В Баку прошло 18-е заседание Совета старейшин ОТГ - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    12:53

    Пашинян: Наблюдатели ЕС останутся в Армении до подписания мирного соглашения с Азербайджаном

    В регионе
    12:52

    Польша планирует создать собственную "стену дронов"

    Другие страны
    12:52

    В здании Верховного суда Пакистана взорвался газовый баллон

    Другие страны
    Лента новостей