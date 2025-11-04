Пашинян: Наблюдатели ЕС останутся в Армении до подписания мирного соглашения с Азербайджаном

Наблюдатели Евросоюза останутся в Армении до подписания мирного соглашения с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он добавил, что после подписания и ратификации мирного соглашения произойдут изменения в формате, и по данному вопросу Армения проведет более предметные обсуждения с европейскими коллегами.

Пашинян вновь указал на важность реализации проекта TRIPP (42-километровый участок Зангезурского коридора, который должен пройти по территории Армении - ред.) для Армении, Азербайджана, Ирана, России, Грузии, ЕС, США, Китая, Турции, стран Центральной Азии.

"Это уже гарантия того, что этот проект не только будет реализован, но и станет самым успешным проектом в современной истории, который принесет доходы, безопасность и стабильность для стран", - заверил он.

Он сообщил, что груз из Казахстана скоро прибудет в Армению транзитом через Азербайджан и Грузию. По его словам, это говорит о том, что разблокирование коммуникаций – реальность, вновь выразив признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по данному вопросу.

"Это решение в таком объеме не было обсуждено с Арменией, наше восприятие было лишь об одном поезде", - заключил Пашинян.