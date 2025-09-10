ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    Пашинян на саммите ШОС обсудил с Путиным углубление отношений с Россией

    В регионе
    • 10 сентября, 2025
    • 18:03
    Пашинян на саммите ШОС обсудил с Путиным углубление отношений с Россией

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе саммита ШОС обсудил с президентом России Владимиром Путиным возможность углубления двусторонних отношений.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    Напомним, Пашинян планирует посетить Москву с 26 по 30 сентября, где пройдет Всемирная атомная неделя (World Atomic Week). В мероприятии примут участие лидеры стран, развивающих ядерные программы.

    Paşinyan və Putin Rusiya ilə münasibətlərin dərinləşdirilməsini müzakirə edib
    Pashinyan discusses deepening relations with Russia with Putin at SCO summit

