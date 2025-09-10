Пашинян на саммите ШОС обсудил с Путиным углубление отношений с Россией
В регионе
- 10 сентября, 2025
- 18:03
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе саммита ШОС обсудил с президентом России Владимиром Путиным возможность углубления двусторонних отношений.
Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.
Напомним, Пашинян планирует посетить Москву с 26 по 30 сентября, где пройдет Всемирная атомная неделя (World Atomic Week). В мероприятии примут участие лидеры стран, развивающих ядерные программы.
