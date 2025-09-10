İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    Paşinyan və Putin Rusiya ilə münasibətlərin dərinləşdirilməsini müzakirə edib

    Region
    • 10 sentyabr, 2025
    • 18:21
    Paşinyan və Putin Rusiya ilə münasibətlərin dərinləşdirilməsini müzakirə edib

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan bildirib ki, ŞƏT sammiti zamanı Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə ikitərəfli münasibətlərin dərinləşdirilməsi imkanını müzakirə edib.

    Bu barədə "Report" Ermənistan KİV-ə istinadən məlumat verib.

    Xatırladaq ki, Paşinyan 26-30 sentyabr tarixlərində Ümumdünya Atom Həftəsinin (World Atomic Week) keçiriləcəyi Moskvaya səfər etməyi planlaşdırır. Tədbirdə nüvə proqramlarını inkişaf etdirən ölkələrin liderləri iştirak edəcəklər.

    Ermənistan baş nazir Rusiya Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı
    Пашинян на саммите ШОС обсудил с Путиным углубление отношений с Россией
    Pashinyan discusses deepening relations with Russia with Putin at SCO summit

