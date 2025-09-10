Paşinyan və Putin Rusiya ilə münasibətlərin dərinləşdirilməsini müzakirə edib
- 10 sentyabr, 2025
- 18:21
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan bildirib ki, ŞƏT sammiti zamanı Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə ikitərəfli münasibətlərin dərinləşdirilməsi imkanını müzakirə edib.
Bu barədə "Report" Ermənistan KİV-ə istinadən məlumat verib.
Xatırladaq ki, Paşinyan 26-30 sentyabr tarixlərində Ümumdünya Atom Həftəsinin (World Atomic Week) keçiriləcəyi Moskvaya səfər etməyi planlaşdırır. Tədbirdə nüvə proqramlarını inkişaf etdirən ölkələrin liderləri iştirak edəcəklər.
