Пашинян: Мир между Баку и Ереваном открывает для Армении новый этап экономического развития

Установление мира между Баку и Ереваном открывает для Армении новый этап экономического развития.

Как сообщает Report cо ссылкой на армянские медиа, об этом премьер-министр Никол Пашинян заявил сегодня во время встречи с представителями крупных работодателей Армении.

"Мы вступаем в совершенно новый этап экономического развития, и это связано с мирным процессом, установленным между Арменией и Азербайджаном. В ближайшем будущем мы ожидаем важных событий, которые связаны, прежде всего, с запуском проекта TRIPP (Маршрут Трампа - ред.)", - сказал Пашинян.

Премьер также подчеркнул, что в Армению уже осуществляются железнодорожные грузоперевозки через территорию Азербайджана.

Кроме того, он отметил важность открытия железнодорожного сообщения с Азербайджаном в рамках проекта TRIPP.