    Пашинян: Мир между Баку и Ереваном открывает для Армении новый этап экономического развития

    13 апреля, 2026
    15:08
    Пашинян: Мир между Баку и Ереваном открывает для Армении новый этап экономического развития

    Установление мира между Баку и Ереваном открывает для Армении новый этап экономического развития.

    Как сообщает Report cо ссылкой на армянские медиа, об этом премьер-министр Никол Пашинян заявил сегодня во время встречи с представителями крупных работодателей Армении.

    "Мы вступаем в совершенно новый этап экономического развития, и это связано с мирным процессом, установленным между Арменией и Азербайджаном. В ближайшем будущем мы ожидаем важных событий, которые связаны, прежде всего, с запуском проекта TRIPP (Маршрут Трампа - ред.)", - сказал Пашинян.

    Премьер также подчеркнул, что в Армению уже осуществляются железнодорожные грузоперевозки через территорию Азербайджана.

    Кроме того, он отметил важность открытия железнодорожного сообщения с Азербайджаном в рамках проекта TRIPP.

    Paşinyan: Azərbaycanla sülh Ermənistan üçün iqtisadi inkişafın yeni mərhələsini açır
    Pashinyan: Baku-Yerevan peace to boost Armenia's economy

