    Пашинян: Концепция безопасности Армении должна базироваться на экономической взаимозависимости

    В регионе
    • 29 января, 2026
    • 15:49
    Пашинян: Концепция безопасности Армении должна базироваться на экономической взаимозависимости

    Концепция безопасности Армении должна базироваться на экономической взаимозависимости.

    Как передает Report, об этом журналистам заявил премьер Армении Никол Пашинян.

    Он подчеркнул, что прежние модели безопасности доказали свою неэффективность в период с 2020 по 2023 годы.

    "Теперь Армении необходимы гарантии нового типа. Когда через территорию той или иной страны проходят значимые международные товарные и энергетические потоки, крупные мировые державы и рынки становятся заинтересованными в стабильности и мире тех регионов, через которые они проходят", - отметил он.

    По его мнению, такая "экономическая сцепка" является гораздо более надежным гарантом стабильности, чем любые другие традиционные механизмы.

