Пашинян: Концепция безопасности Армении должна базироваться на экономической взаимозависимости
В регионе
- 29 января, 2026
- 15:49
Концепция безопасности Армении должна базироваться на экономической взаимозависимости.
Как передает Report, об этом журналистам заявил премьер Армении Никол Пашинян.
Он подчеркнул, что прежние модели безопасности доказали свою неэффективность в период с 2020 по 2023 годы.
"Теперь Армении необходимы гарантии нового типа. Когда через территорию той или иной страны проходят значимые международные товарные и энергетические потоки, крупные мировые державы и рынки становятся заинтересованными в стабильности и мире тех регионов, через которые они проходят", - отметил он.
По его мнению, такая "экономическая сцепка" является гораздо более надежным гарантом стабильности, чем любые другие традиционные механизмы.
