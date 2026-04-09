    Пашинян: Казахстан проявляет интерес к проекту TRIPP

    Пашинян: Казахстан проявляет интерес к проекту TRIPP

    Ряд стран, в том числе Казахстан, проявил интерес к проекту "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом в ходе брифинга заявил премьер Армении Никол Пашинян.

    Пашинян сказал, что Казахстан с августа 2025 года, то есть с первых же дней подписания соглашения по TRIPP, не скрывал своего интереса к проекту, посколькуо он откроет новый путь международного сообщения, а Казахстан – один из крупных игроков на маршруте перевозок между Китаем и Европой.

    "Казахстан – не единственная страна, которая выражает подобный интерес, что тоже естественно. У всех должно быть четкое представление, как будет отправляться груз, если он дошел до границы с Арменией и прошел через ее территорию, то по каким дорогам он поедет дальше. Все страны на маршруте в данном случае – части одной цепочки", – отметил он.

    Paşinyan: Qazaxıstan TRIPP layihəsinə maraq göstərir
    Pashinyan: Kazakhstan shows interest in TRIPP project

    Последние новости

    14:45

    Умер актер Марио Адорф

    Другие страны
    14:44

    Юсиф Гюней задержан в Турции за пропаганду наркотиков

    В регионе
    14:37

    Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

    Другие страны
    14:36

    ЦИК: Все партии Азербайджана сдали финансовые отчеты за 2025 год

    Внутренняя политика
    14:32

    НБКО Азербайджана провела ребрендинг

    Финансы
    14:31
    Видео

    В Баку водителя привлекли к ответственности за передачу руля ребенку

    Происшествия
    14:24

    В ММ проходит совместное заседание парламентариев Азербайджана, Турции и Северного Кипра

    Внешняя политика
    14:17

    Гросси на следующей неделе совершит визит в Южную Корею

    Другие страны
    14:12

    Казахстан и Южная Корея реализуют совместные проекты на $3,9 млрд

    Другие страны
    Лента новостей