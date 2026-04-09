Пашинян: Казахстан проявляет интерес к проекту TRIPP

Ряд стран, в том числе Казахстан, проявил интерес к проекту "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом в ходе брифинга заявил премьер Армении Никол Пашинян.

Пашинян сказал, что Казахстан с августа 2025 года, то есть с первых же дней подписания соглашения по TRIPP, не скрывал своего интереса к проекту, посколькуо он откроет новый путь международного сообщения, а Казахстан – один из крупных игроков на маршруте перевозок между Китаем и Европой.

"Казахстан – не единственная страна, которая выражает подобный интерес, что тоже естественно. У всех должно быть четкое представление, как будет отправляться груз, если он дошел до границы с Арменией и прошел через ее территорию, то по каким дорогам он поедет дальше. Все страны на маршруте в данном случае – части одной цепочки", – отметил он.