НБКО Азербайджана провела ребрендинг
09 апреля, 2026
- 14:32
Небанковская кредитная организация (НБКО) ООО Effektinvest сменила название на Alfa Kapital.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.
Компания Effektinvest основана в 2013 году. Ее уставный капитал составляет 1 млн манатов. Учредителями НБКО являются Фарид Кочарли с долей 51%, Ширин Джавадов с долей 47,5% и Эльчин Нифтиев с долей 1,5%.
