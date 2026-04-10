Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    АБР повысил прогноз по инфляции в Азербайджане на 2026 год

    Финансы
    • 10 апреля, 2026
    • 06:12
    АБР повысил прогноз по инфляции в Азербайджане на 2026 год

    Азиатский банк развития (АБР) ожидает, что среднегодовой уровень инфляции в Азербайджане составит 5,7% в 2026 году и снизится до 4,9% в 2027 году.

    Как сообщает Report со ссылкой на апрельский обзора "Перспективы развития Азии" (ADO) АБР, по сравнению с сентябрьскими оценками прогноз на 2026 год был пересмотрен в сторону увеличения на 2,2 процентного пункта. Прогнозная оценка на 2027 год ранее не была опубликована.

    "Увеличение стоимости топлива в январе 2026 года, а также повышение тарифов на транспортные услуги в октябре 2025 года создадут краткосрочное инфляционное давление. Исходя из этого, ожидается, что инфляция в 2026 году достигнет отметки 5,7%, а начиная с 2027 года, на фоне снижения нефтяных котировок, опустится до 4,9%", - отмечается в отчете.

    Согласно данным Госкомитета статистики, среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2025 году составила 5,6% против 2,2% в 2024 году.

    По прогнозам Минэкономики Азербайджана, среднегодовая инфляция в стране в 2026 году составит 4,8%, а в 2027 году - 4,5%. Согласно последним прогнозам Центрального банка Азербайджана (февраль 2026 года), годовая инфляция в текущем году составит 5,5%, а в 2027 году - 4%.

    ООН, в свою очередь, прогнозирует инфляцию в Азербайджане в 3,1% в этом году. Всемирный банк в 2026 году ожидает среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне 2,3%.

    Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в текущем году на уровне 3%, Fitch Ratings - 4,6%, а Fitch Solutions - в 2026 году на уровне 5,5%, а в 2027 году - 4,8%.

    Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group прогнозирует годовую инфляцию в Азербайджане в 2026 году на уровне 5%, в 2027 году - 5,5%.

    Азиатский банк развития (АБР) Макроэкономические показатели Среднегодовая инфляция
    ADB Azərbaycanda 2026-cı il üçün inflyasiya proqnozunu yüksəldib
    Asian Development Bank raises Azerbaijan"s 2026 inflation forecast

    Последние новости

    07:24

    В Гонконге введут субсидии на дизель и снизят плату за тоннели

    Другие страны
    06:47

    В Австралии заявили о передаче США данных самолета-разведчика только для обороны

    Другие страны
    06:13

    АБР оценил перспективы платежного баланса Азербайджана на 2026-2027 годы

    Финансы
    06:12

    АБР повысил прогноз по инфляции в Азербайджане на 2026 год

    Финансы
    06:02

    АБР: В 2026-2027 гг экономика Азербайджана вырастет в среднем на 1,9%

    Финансы
    05:45

    Стармер: Конфликт с Ираном должен подтолкнуть Британию к энергетической независимости

    Другие страны
    05:17

    Эквадор повысит пошлины на импорт из Колумбии до 100%

    Другие страны
    04:59

    Трамп обвинил Иран в нарушении условий по судоходству в Ормузском проливе

    Другие страны
    04:21

    Трамп заявил о скором восстановлении поставок нефти

    Другие страны
    Лента новостей