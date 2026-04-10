АБР повысил прогноз по инфляции в Азербайджане на 2026 год

Азиатский банк развития (АБР) ожидает, что среднегодовой уровень инфляции в Азербайджане составит 5,7% в 2026 году и снизится до 4,9% в 2027 году.

Как сообщает Report со ссылкой на апрельский обзора "Перспективы развития Азии" (ADO) АБР, по сравнению с сентябрьскими оценками прогноз на 2026 год был пересмотрен в сторону увеличения на 2,2 процентного пункта. Прогнозная оценка на 2027 год ранее не была опубликована.

"Увеличение стоимости топлива в январе 2026 года, а также повышение тарифов на транспортные услуги в октябре 2025 года создадут краткосрочное инфляционное давление. Исходя из этого, ожидается, что инфляция в 2026 году достигнет отметки 5,7%, а начиная с 2027 года, на фоне снижения нефтяных котировок, опустится до 4,9%", - отмечается в отчете.

Согласно данным Госкомитета статистики, среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2025 году составила 5,6% против 2,2% в 2024 году.

По прогнозам Минэкономики Азербайджана, среднегодовая инфляция в стране в 2026 году составит 4,8%, а в 2027 году - 4,5%. Согласно последним прогнозам Центрального банка Азербайджана (февраль 2026 года), годовая инфляция в текущем году составит 5,5%, а в 2027 году - 4%.

ООН, в свою очередь, прогнозирует инфляцию в Азербайджане в 3,1% в этом году. Всемирный банк в 2026 году ожидает среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне 2,3%.

Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в текущем году на уровне 3%, Fitch Ratings - 4,6%, а Fitch Solutions - в 2026 году на уровне 5,5%, а в 2027 году - 4,8%.

Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group прогнозирует годовую инфляцию в Азербайджане в 2026 году на уровне 5%, в 2027 году - 5,5%.