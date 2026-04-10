В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта
- 10 апреля, 2026
- 08:35
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
3. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
8. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
9. 1-я Приозёрная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
10. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
11. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
12. Улица Кёроглу Рагимова - от пересечения с улицей академика Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
13. Проспект Хатаи - в направлении проспекта Гейдара Алиева;
14. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
15. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального Банка;
16. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";