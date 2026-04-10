    АБР оценил перспективы платежного баланса Азербайджана на 2026-2027 годы

    • 10 апреля, 2026
    Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2026 году прогнозируется на уровне 5,3% ВВП.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на данные апрельского обзора "Перспективы развития Азии" (ADO) Азиатского банка развития (АБР). Таковы ожидания в связи с ростом цен на нефть в этом году.

    "В 2027 году в условиях сокращения поступлений от экспорта прогнозируется уменьшение профицита счета текущих операций до 3,5% ВВП", - отмечается в отчете.

    По итогам 2025 года профицит счета текущих операций платежного баланса страны зафиксирован на отметке 3,475 млрд долларов США, что эквивалентно 4,6% ВВП.

    Ведущая банковская группа Нидерландов ING Group оценивает профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2026 году на уровне 6,5% ВВП, а в 2027 году - 1,7% ВВП.

    Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует профицит текущего счета в 2026 году в размере 5% ВВП, а на следующий год - 5,2% ВВП.

    ADB Azərbaycanın tədiyyə balansı üzrə 2026–2027-ci illər üçün proqnozlarını açıqlayıb

    Последние новости

    07:24

    В Гонконге введут субсидии на дизель и снизят плату за тоннели

    Другие страны
    06:47

    В Австралии заявили о передаче США данных самолета-разведчика только для обороны

    Другие страны
    06:13

    АБР оценил перспективы платежного баланса Азербайджана на 2026-2027 годы

    Финансы
    06:12

    АБР повысил прогноз по инфляции в Азербайджане на 2026 год

    Финансы
    06:02

    АБР: В 2026-2027 гг экономика Азербайджана вырастет в среднем на 1,9%

    Финансы
    05:45

    Стармер: Конфликт с Ираном должен подтолкнуть Британию к энергетической независимости

    Другие страны
    05:17

    Эквадор повысит пошлины на импорт из Колумбии до 100%

    Другие страны
    04:59

    Трамп обвинил Иран в нарушении условий по судоходству в Ормузском проливе

    Другие страны
    04:21

    Трамп заявил о скором восстановлении поставок нефти

    Другие страны
    Лента новостей