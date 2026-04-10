АБР оценил перспективы платежного баланса Азербайджана на 2026-2027 годы

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2026 году прогнозируется на уровне 5,3% ВВП.

Об этом Report сообщает со ссылкой на данные апрельского обзора "Перспективы развития Азии" (ADO) Азиатского банка развития (АБР). Таковы ожидания в связи с ростом цен на нефть в этом году.

"В 2027 году в условиях сокращения поступлений от экспорта прогнозируется уменьшение профицита счета текущих операций до 3,5% ВВП", - отмечается в отчете.

По итогам 2025 года профицит счета текущих операций платежного баланса страны зафиксирован на отметке 3,475 млрд долларов США, что эквивалентно 4,6% ВВП.

Ведущая банковская группа Нидерландов ING Group оценивает профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2026 году на уровне 6,5% ВВП, а в 2027 году - 1,7% ВВП.

Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует профицит текущего счета в 2026 году в размере 5% ВВП, а на следующий год - 5,2% ВВП.