WSJ: Белый дом предостерег сотрудников от торговли фьючерсами

Белый дом предостерег сотрудников администрации от использования служебного положения для участия в торгах фьючерсами.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, 23 марта, за несколько минут до объявления президентом США Дональд Трамп о приостановке ударов по электростанциям и инфраструктуре Ирана, были совершены сделки с нефтяными фьючерсами на сумму более $760 млн.

На следующий день управление Белого дома направило сотрудникам уведомление с предупреждением о недопустимости использования служебного положения для торговли на финансовых рынках.

"Президент Трамп предельно ясно дал понять, что, хотя он стремится к сильному и прибыльному фондовому рынку для всех, членам Конгресса и другим государственным чиновникам следует запретить использовать непубличную информацию в финансовых целях", - заявил представитель Белого дома Дэвис Ингл.

Согласно данным Dow Jones Market Data, на которые ссылается WSJ, три участника платформы Polymarket заработали более $600 тыс., правильно спрогнозировав время заключения перемирия с Ираном. При этом газета отмечает, что доказательств использования чиновниками непубличной информации для извлечения прибыли нет.