Минюст Азербайджана установил правила конкурса для судебных исполнителей

В Министерстве юстиции утвержден порядок проведения конкурса и обязательного обучения для замещения вакантных должностей государственных судебных исполнителей.

Как сообщает "Report", соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Конкурс проводится открыто и прозрачно с целью оценки знаний, профессиональной подготовки и общего уровня кандидатов, желающих поступить на службу судебными исполнителями, а также их соответствия данной должности.

Конкурс проводится с учетом условий приема на службу, установленных Законом "О прохождении службы в органах юстиции".

Конкурс состоит из тестового экзамена и этапа собеседования.

К конкурсу допускаются лица с высшим образованием, отвечающие требованиям, установленным Законом.

На территории Нахчыванской Автономной Республики прием на службу на должность судебного исполнителя осуществляется Министерством юстиции НАР.

Экзамен состоит из 100 вопросов. Из них 60 вопросов охватывают нормативные правовые акты, применяемые в деятельности судебного исполнителя. 40 вопросов направлены на определение способности кандидата делать логические выводы, общего уровня знаний, кругозора и коммуникативных навыков.

Кандидаты, успешно прошедшие конкурс, привлекаются к обязательному обучению сроком не менее 3 месяцев в Академии юстиции министерства для осуществления деятельности в качестве судебного исполнителя.

Кандидаты, успешно прошедшие итоговую оценку обязательного обучения, ранжируются на основании общего балла, набранного по итогам конкурса и обязательного обучения.