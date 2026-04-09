    В Азербайджане прием студентов и заявки на образовательные кредиты переведут в mygov

    Наука и образование
    • 09 апреля, 2026
    • 15:02
    В Азербайджане прием студентов и заявки на образовательные кредиты переведут в mygov

    В Азербайджане процесс приема студентов в учебные заведения и подачи заявок на образовательные студенческие кредиты переводится в цифровой формат.

    Как сообщает Report, планируется обеспечить интеграцию услуги электронного приема студентов в учебные заведения с Информационной системой электронного правительства (ИСЭП) до 20 июня 2026 года.

    До 30 июня будет представлена существующая схема рабочего процесса оказания услуги. Затем с учетом доработок предусматривается подготовка и согласование новой схемы рабочего процесса до 18 июля.

    Запуск услуги на платформе mygov планируется до 1 июля.

    Одновременно ведутся работы по электронизации заявок на образовательные студенческие кредиты. Предусматривается обеспечение интеграции данной услуги с ИСЭП до 1 мая 2026 года.

    Работы по обеим услугам осуществляются Министерством науки и образования и Министерством цифрового развития и транспорта.

    Студенческие кредиты Электронное правительство Министерство науки и образования Министерство цифрового развития и транспорта
    Azərbaycanda tələbə qəbulu və təhsil kreditləri "mygov" üzərindən həyata keçiriləcək

