В Азербайджане прием студентов и заявки на образовательные кредиты переведут в mygov

В Азербайджане процесс приема студентов в учебные заведения и подачи заявок на образовательные студенческие кредиты переводится в цифровой формат.

Как сообщает Report, планируется обеспечить интеграцию услуги электронного приема студентов в учебные заведения с Информационной системой электронного правительства (ИСЭП) до 20 июня 2026 года.

До 30 июня будет представлена существующая схема рабочего процесса оказания услуги. Затем с учетом доработок предусматривается подготовка и согласование новой схемы рабочего процесса до 18 июля.

Запуск услуги на платформе mygov планируется до 1 июля.

Одновременно ведутся работы по электронизации заявок на образовательные студенческие кредиты. Предусматривается обеспечение интеграции данной услуги с ИСЭП до 1 мая 2026 года.

Работы по обеим услугам осуществляются Министерством науки и образования и Министерством цифрового развития и транспорта.