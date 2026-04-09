Умер актер Марио Адорф
- 09 апреля, 2026
- 14:45
Актер Марио Адорф, известный по ролям в фильмах "Жестяной барабан" и "Десять негритят", умер в возрасте 95 лет.
Как передает Report, об этом сообщила газета Bild.
Смерть Адорфа подтвердили его менеджер и представители киноагентства Reinholz.
По данным Bild, актер умер 8 апреля в своей квартире в Париже после непродолжительной болезни.
Марио Адорф родился 8 сентября 1930 года в Швейцарии. Свою кинокарьеру он начал в 1954 году. Актер снялся более чем в 200 фильмах, среди которых - "Жестяной барабан" (1979), "Маленький лорд" (1996), "Охота на человека" (1972), "Пиноккио" (2013).
