Aktyor Mario Adorf vəfat edib
09 aprel, 2026
- 15:07
"Tənəkə təbil" və "On zənci balası" filmlərindəki rolları ilə məşhurlaşan aktyor Mario Adorf 95 yaşında vəfat edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bild" nəşri məlumat yayıb.
Aktyorun ölümünü onun meneceri və "Reinholz" kino agentliyinin nümayəndələri təsdiqləyib.
"Bild"in məlumatına görə, aktyor aprelin 8-də qısa sürən xəstəlikdən sonra Parisdəki mənzilində vəfat edib.
Mario Adorf 1930-cu il sentyabrın 8-də İsveçrədə anadan olub. O, kino karyerasına 1954-cü ildə başlayıb. Aktyor 200-dən çox filmdə ("Tənəkə təbil" (1979), "Balaca lord" (1996), "İnsan ovu" (1972), "Pinokkio" (2013) və s.) çəkilib.
