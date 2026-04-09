    Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

    • 09 апреля, 2026
    • 14:37
    Россия и Украина в очередной раз обменялись телами погибших военных.

    Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

    По словам Саралиева, украинской стороне были переданы 1000 тел, российской - 41.

    Отметим, что предыдущий обмен состоялся 26 февраля: тогда Украине передали 1000 тел, России – 35.

    Российско-украинский конфликт Россия Украина обмен телами
    Rusiya və Ukrayna hərbçlərin meyitlərini mübadilə ediblər
    Russia and Ukraine exchange bodies of fallen soldiers

