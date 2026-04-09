Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих
Другие страны
- 09 апреля, 2026
- 14:37
Россия и Украина в очередной раз обменялись телами погибших военных.
Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
По словам Саралиева, украинской стороне были переданы 1000 тел, российской - 41.
Отметим, что предыдущий обмен состоялся 26 февраля: тогда Украине передали 1000 тел, России – 35.
