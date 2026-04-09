Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

Россия и Украина в очередной раз обменялись телами погибших военных.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

По словам Саралиева, украинской стороне были переданы 1000 тел, российской - 41.

Отметим, что предыдущий обмен состоялся 26 февраля: тогда Украине передали 1000 тел, России – 35.