Пашинян: Изучаем возможность обратного потока грузов через Азербайджан в РФ, Казахстан

Армения рассматривает возможность обеспечения обратного потока грузов из Армении через Азербайджан в Россию, Казахстан и другие страны.

Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян в ходе брифинга.

По его словам, поступают новые заявки на импорт товаров из России по железнодорожному маршруту через территорию Азербайджана.

"Ситуация динамичная - появляются новые заявки. Необходимо также проверить, как может быть организован обратный поток грузов из Армении в Россию, Казахстан и другие страны", - добавил он.

Он отметил, что вечером 5 ноября на территорию Армении впервые за почти 35 лет прибыл состав из РФ с зерном. Поезд проследовал через Азербайджан и Грузию.

"Изначально планировалось, что первым прибудет поезд из Казахстана, но затем выяснилось, что Азербайджан предоставляет такую возможность и для российских грузов", - отметил Пашинян.

По его словам, грузопотоки перераспределяются с учетом новой возможности доставки товаров в Армению через территорию Азербайджана. Премьер не исключил, что до прибытия казахстанского поезда возможна отправка дополнительных партий из России.