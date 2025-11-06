Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    Пашинян: Изучаем возможность обратного потока грузов через Азербайджан в РФ, Казахстан

    В регионе
    • 06 ноября, 2025
    • 13:22
    Пашинян: Изучаем возможность обратного потока грузов через Азербайджан в РФ, Казахстан

    Армения рассматривает возможность обеспечения обратного потока грузов из Армении через Азербайджан в Россию, Казахстан и другие страны.

    Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян в ходе брифинга.

    По его словам, поступают новые заявки на импорт товаров из России по железнодорожному маршруту через территорию Азербайджана.

    "Ситуация динамичная - появляются новые заявки. Необходимо также проверить, как может быть организован обратный поток грузов из Армении в Россию, Казахстан и другие страны", - добавил он.

    Он отметил, что вечером 5 ноября на территорию Армении впервые за почти 35 лет прибыл состав из РФ с зерном. Поезд проследовал через Азербайджан и Грузию.

    "Изначально планировалось, что первым прибудет поезд из Казахстана, но затем выяснилось, что Азербайджан предоставляет такую возможность и для российских грузов", - отметил Пашинян.

    По его словам, грузопотоки перераспределяются с учетом новой возможности доставки товаров в Армению через территорию Азербайджана. Премьер не исключил, что до прибытия казахстанского поезда возможна отправка дополнительных партий из России.

    İrəvan Azərbaycan ərazisi ilə Rusiya və Qazaxıstana yüklərin tranzitinin mümkünlüyünü öyrənir
    Pashinyan: Armenia exploring possibility of reverse cargo flow through Azerbaijan to Russia, Kazakhstan

