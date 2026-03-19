Пашинян и Марта Кос обсудили углубление сотрудничества Армении и ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию во главе с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на сообщение аппарата премьера.

Пашинян отметил, что повестка двустороннего сотрудничества последовательно расширяется. М. Кос подчеркнула, что ЕС продолжит поддерживать Армению в рамках двустороннего сотрудничества.

В ходе встречи собеседники обсудили развитие партнерства, возможности расширения экономических и инвестиционных программ, а также вопросы, связанные с процессом либерализации визового режима между Арменией и странами ЕС.

Были также затронуты региональные вопросы и шаги, предпринимаемые в направлении укрепления мира между Ереваном и Баку. Марта Кос подчеркнула полную поддержку ЕС усилий, направленных на достижение мира.

Стороны отметили важность продолжения диалога на высоком уровне и совместных усилий в направлении углубления сотрудничества.