    • 10 марта, 2026
    • 21:53
    Пашинян и Макрон обсудили реализацию совместных экономических проектов

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила канцелярия армянского премьера.

    Согласно информации, собеседники обсудили широкий круг вопросов, стоящих на повестке дня армяно-французских отношений. В частности, обсуждались вопросы, связанные с углублением политического диалога и реализацией совместных программ в экономической и инфраструктурной отраслях.

    Стороны также обменялись мнениями о региональных событиях, подчеркнув важность продолжения последовательных усилий, направленных на укрепление мира и стабильности в регионе. Пашинян и Макрон также затронули перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Арменией и Евросоюзом. Обе стороны подчеркнули важность углубления партнерства в различных направлениях и эффективного продвижения совместных инициатив.

    Paşinyan Makronla birgə iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsini müzakirə edib
