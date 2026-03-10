Пашинян и Макрон обсудили реализацию совместных экономических проектов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила канцелярия армянского премьера.

Согласно информации, собеседники обсудили широкий круг вопросов, стоящих на повестке дня армяно-французских отношений. В частности, обсуждались вопросы, связанные с углублением политического диалога и реализацией совместных программ в экономической и инфраструктурной отраслях.

Стороны также обменялись мнениями о региональных событиях, подчеркнув важность продолжения последовательных усилий, направленных на укрепление мира и стабильности в регионе. Пашинян и Макрон также затронули перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Арменией и Евросоюзом. Обе стороны подчеркнули важность углубления партнерства в различных направлениях и эффективного продвижения совместных инициатив.