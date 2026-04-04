"Гражданский договор" единогласно избрал Пашиняна кандидатом в премьеры - ОБНОВЛЕНО

Партия "Гражданский договор" выдвинула Никола Пашиняна кандидатом на пост премьер-министра Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, решение было принято на внеочередном съезде партии, состоявшемся сегодня.

Участники съезда единогласно поддержали кандидатуру Пашиняна.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обнародовал повестку 8-го внеочередного съезда правящей партии "Гражданский договор".

Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Согласно информации, на открытое голосование будут вынесены три ключевых вопроса: утвердить и выдвинуть на выборы в Национальное собрание Армении (7 июня 2026 года) избирательный список партии; утвердить председателя правления Никола Пашиняна кандидатом партии на пост премьер-министра Армении; утвердить предвыборную программу партии на выборах в Национальное собрание Армении.

В начале заседания также планируется избрание председателя и секретарей съезда открытым голосованием.