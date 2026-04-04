    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    "Гражданский договор" единогласно избрал Пашиняна кандидатом в премьеры - ОБНОВЛЕНО

    "Гражданский договор" единогласно избрал Пашиняна кандидатом в премьеры - ОБНОВЛЕНО

    Партия "Гражданский договор" выдвинула Никола Пашиняна кандидатом на пост премьер-министра Армении.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, решение было принято на внеочередном съезде партии, состоявшемся сегодня.

    Участники съезда единогласно поддержали кандидатуру Пашиняна.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян обнародовал повестку 8-го внеочередного съезда правящей партии "Гражданский договор".

    Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

    Согласно информации, на открытое голосование будут вынесены три ключевых вопроса: утвердить и выдвинуть на выборы в Национальное собрание Армении (7 июня 2026 года) избирательный список партии; утвердить председателя правления Никола Пашиняна кандидатом партии на пост премьер-министра Армении; утвердить предвыборную программу партии на выборах в Национальное собрание Армении.

    В начале заседания также планируется избрание председателя и секретарей съезда открытым голосованием.

    Парламентские выборы в Армении Никол Пашинян Партия Гражданский договор Армения
