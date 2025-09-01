    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    В регионе
    • 01 сентября, 2025
    • 17:41
    Пашинян: Ереван привержен достигнутым в США с Баку договоренностям

    Армения привержена достигнутым в США договоренностям с Азербайджаном и полна решимости быстро их реализовать.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на саммите ШОС+ в китайском Тяньцзине заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    "Хочу подтвердить приверженность Республики Армения достигнутым договоренностям, и мы полны решимости реализовать их в кратчайшие сроки. В результате всего этого не только откроется сообщение между Арменией и Азербайджаном на внутригосударственном, двустороннем и международном уровне, но и будут созданы новые логистические возможности для всех государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, включая наших соседей и ближайших соседей Азербайджана", - сказал премьер. 

