Пашинян: Ереван привержен достигнутым в США с Баку договоренностям
В регионе
- 01 сентября, 2025
- 17:41
Армения привержена достигнутым в США договоренностям с Азербайджаном и полна решимости быстро их реализовать.
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на саммите ШОС+ в китайском Тяньцзине заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Хочу подтвердить приверженность Республики Армения достигнутым договоренностям, и мы полны решимости реализовать их в кратчайшие сроки. В результате всего этого не только откроется сообщение между Арменией и Азербайджаном на внутригосударственном, двустороннем и международном уровне, но и будут созданы новые логистические возможности для всех государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, включая наших соседей и ближайших соседей Азербайджана", - сказал премьер.
