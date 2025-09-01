    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Ermənistan Vaşinqtonda Bakı ilə əldə edilmiş razılaşmalara sadiqdir

    İrəvan ABŞ-də Bakı ilə əldə edilmiş razılaşmalara sadiqdir və onları tez bir zamanda həyata keçirməkdə qətiyyətlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan bildirib.

    Пашинян: Ереван привержен достигнутым в США с Баку договоренностям
    Pashinyan: Yerevan committed to agreements reached with Baku in US

