Ermənistan Vaşinqtonda Bakı ilə əldə edilmiş razılaşmalara sadiqdir
Region
- 01 sentyabr, 2025
- 17:42
İrəvan ABŞ-də Bakı ilə əldə edilmiş razılaşmalara sadiqdir və onları tez bir zamanda həyata keçirməkdə qətiyyətlidir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan bildirib.
Xəbər yenilənir
