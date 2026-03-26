Пашинян: Ереван не против покупки Казахстаном у РФ концессии на ж/д Армении

Армения не против приобретения Казахстаном российской концессии на армянские железные дороги, если будет получено согласие РФ.

Как передает Report об этом на брифинге в четверг заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы не будем против, если выяснится, что между нами и Россией есть взаимопонимание, что казахстанская компания приемлема для нас", - сказал Пашинян.

По его словам, обсуждения продолжаются, "ничего конкретного пока нет".

Пашинян отметил, что в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным несколько дней назад обсуждался вопрос, касающийся армянской железной дороги.

"С российскими коллегами ведутся обсуждения на рабочем уровне. Видим определенное понимание по этому вопросу, за что благодарны. В сказанном нами нет чего-либо, направленного против России", - добавил премьер.