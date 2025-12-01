Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Пашинян: Ереван и Анкара активизировали контакты для нормализации отношений

    В регионе
    • 10 декабря, 2025
    • 00:29
    Пашинян: Ереван и Анкара активизировали контакты для нормализации отношений

    Контакты между Арменией и Турцией в последнее время заметно активизировались, что способствует процессу нормализации отношений.

    Как передает Report со ссылкой зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе панельной дискуссии "Видение Армении в вопросах институционализации мира, региональной взаимосвязанности и интеграции в ЕС", состоявшейся в Совете по внешней политике Германии в Берлине.

    Пашинян отметил, что "со времени нашей предыдущей встречи в Германском совете по внешней политике мы стали свидетелями активизации контактов между Арменией и Турцией". По его словам, взаимодействие осуществляется на всех уровнях: между премьер-министром и президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, министрами иностранных дел, спецпредставителями, а также отраслевыми министерствами.

    "На практике мы поддерживаем очень активные переговоры и отношения с официальной Анкарой, даже при отсутствии де-юре дипломатических отношений", - подчеркнул глава армянского правительства.

    Премьер-министр выразил надежду, что Анкара примет долгожданное политическое решение: "Надеюсь, что Турция примет долгожданное политическое решение об открытии границы с Арменией и установлении дипломатических отношений".

    По словам Пашиняна, нормализация армяно-турецких отношений, мир между Арменией и Азербайджаном, проект TRIPP, добрососедские отношения с Грузией и Ираном, а также конструктивный диалог с Россией могут позиционировать Южный Кавказ как один из самых привлекательных транзитных коридоров наряду с маршрутами Север-Юг и Восток-Запад.

    "И мы прилагаем все усилия, чтобы реализовать эту историческую возможность", - заключил премьер-министр Армении.

    Лента новостей