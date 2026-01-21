Пашинян: Энергосистемы Армении и Азербайджана будут соединены в рамках TRIPP
- 21 января, 2026
- 17:56
Энергетические системы Армении и Азербайджана будут присоединены друг к другу в рамках проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP), и они получат взаимную выгоду от возможных условий для экспорта и импорта на равных условиях.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер Никол Пашинян в ходе выступления в Национальном собрании.
Он сказал, что Армения уже получила часть взаимной выгоды, цена на бензин снизилась на 20%.
"В Армению импортируют пшеницу, разве это не взаимная выгода? Сейчас за этим наблюдают в Азербайджане, говорят, это интересно, но заметит ли кто-нибудь в армянском парламенте, что часть взаимной выгоды уже достигнута", - отметил он.
