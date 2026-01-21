İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    21 yanvar, 2026
    • 18:08
    Paşinyan: Ermənistan və Azərbaycanın enerji sistemləri TRIPP çərçivəsində birləşdiriləcək

    Ermənistan və Azərbaycanın enerji sistemləri "Tramp Marşrutu" (TRIPP) layihəsi çərçivəsində birləşdiriləcək və bərabər şərtlərlə ixrac-idxal əməliyyatları üçün mümkün şəraitdən qarşılıqlı fayda əldə edəcək.

    "Report" Ermənistan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin Baş naziri Nikol Paşinyan parlamentdə çıxışı zamanı deyib.

    O, Ermənistanın artıq qarşılıqlı faydanın bir hissəsini əldə etdiyini, benzinin 20 % ucuzlaşdığını söyləyib.

    "Ermənistana buğda idxal edirlər, bu qarşılıqlı fayda deyilmi? Hazırda Azərbaycanda bunu izləyirlər, amma Ermənistan parlamentində kimsə qarşılıqlı faydanın bir hissəsinin artıq əldə edildiyini görəcəkmi", - o qeyd edib.

    Paşinyan qeyd edib ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında hərbi eskalasiya praktiki qeyri-mümkün hesab olunur.

    "Bu gün, 21 yanvar 2026-cı il tarixinə olan vəziyyətə görə, Ermənistan-Azərbaycan sərhədi boyunca tam sülh hökm sürür", - o, Ermənistanın Xarici Kəşfiyyat Xidmətinə istinadla bildirib.

    Пашинян: Энергосистемы Армении и Азербайджана будут соединены в рамках TRIPP

