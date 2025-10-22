Пашинян допустил передачу некоторых храмов на баланс государства

Премьер Армении Никол Пашинян допустил "отделение" некоторых храмов от Армянской апостольской церкви (ААЦ) и передать их на баланс государства.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил в ходе правительственного часа в парламенте.

Речь о церквях и монастырях, которые имеют статус исторических памятников.

Пашинян считает, что в этих храмах нет духовной жизни, там плетутся интриги и различные козни. И у власти есть все моральные и правовые рычаги "вернуть эти храмы обществу". Премьер в очередной раз обвинил Гарегина II в нарушении целибата, добавив, что у власти нет конфликта с ААЦ. "Наш конфликт – с группой людей, которые узурпировали Первопрестольный Эчмиадзин и осквернили", – заявил он.