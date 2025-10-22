İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Ermənistanda bəzi dini məbədlər dövlətin balansına keçə bilər

    Region
    • 22 oktyabr, 2025
    • 17:20
    Ermənistanda bəzi dini məbədlər dövlətin balansına keçə bilər

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan məbədlərin Erməni Apostol Kilsəsindən ayrılmasına və dövlətin balansına verilməsini mümkün hesab edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri məlumat yayıb.

    Söhbət tarixi abidə statusuna malik olan kilsə və monastırlardan gedir.

    Nikol Paşinyan Ermənistan kilsə
    Пашинян допустил передачу некоторых храмов на баланс государства

