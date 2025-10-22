Ermənistanda bəzi dini məbədlər dövlətin balansına keçə bilər
Region
- 22 oktyabr, 2025
- 17:20
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan məbədlərin Erməni Apostol Kilsəsindən ayrılmasına və dövlətin balansına verilməsini mümkün hesab edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri məlumat yayıb.
Söhbət tarixi abidə statusuna malik olan kilsə və monastırlardan gedir.
