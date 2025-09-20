Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Пашинян: Большинство армянских детей не знают, что гора Арарат расположена в Турции

    В регионе
    • 20 сентября, 2025
    • 22:07
    Пашинян: Большинство армянских детей не знают, что гора Арарат расположена в Турции

    Большинство детей в Армении не знают, что гора Арарат расположена в Турции.

    Как передает Report, c таким утверждением выступил премьер-министр Никол Пашинян в беседе с журналистами на съезде партии "Гражданский договор".

    Его попросили дать оценку заявлениям оппозиции о том, что власти пытаются отобрать у армянского народа национальный символ.

    "Я подошел к костру, спросил детей, какая самая высокая гора в Армении. 70% детей ответили, что Арарат, они даже не знают, что Арарат не находится на территории Республики Армения. Многие из тех, кто общается с нами, армянами, не знают этого, потому что мы так говорим. Потом они узнают, удивляются - разве Арарат находится не на территории Республики Армения? Что они о нас думают?" - возмутился премьер, не уточнив, когда и при каких обстоятельствах прошла беседа с детьми.

    Пашинян также коснулся "модели патриотизма" в использовании различных топонимов и названий, "не имеющих к Армении никакого отношения", начиная с футбольных клубов и заканчивая супермаркетами.

    Решение убрать изображение горы Арарат (Агрыдаг - тур.) с визового штампа Армении было принято 11 сентября на заседании правительства.

    Никол Пашинян Армения Арарат Агрыдаг Турция
    Paşinyan: Ermənistanda uşaqların əksəriyyəti Ağrı dağının Türkiyədə olduğunu bilmir

    Последние новости

    22:39
    Фото

    В Балакяне продолжаются профилактические работы по предотвращению паводков в горных реках

    Инфраструктура
    22:32

    Иран принял решение о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

    В регионе
    22:23

    В ФРГ более 50 тыс. человек приняли участие в акциях против газовых проектов

    Другие страны
    22:16

    От писем к цифровым сервисам: как Азербайджан меняет лицо почты - АНАЛИТИКА

    ИКТ
    22:07

    Пашинян: Большинство армянских детей не знают, что гора Арарат расположена в Турции

    В регионе
    21:53

    DPA: НАТО хочет применить турецкую систему воздушного наблюдения

    Другие страны
    21:48

    Трамп обратился к Венесуэле с требованием

    Другие страны
    21:29

    Брюссельский аэропорт отменит половину рейсов из-за кибератаки

    Другие страны
    21:28

    В Азербайджанской Армии состоялся цикл мероприятий по случаю Дня государственного суверенитета

    Армия
    Лента новостей