    Пашинян больше не считает Кочаряна и Саргсяна политическими конкурентами

    В регионе
    • 03 декабря, 2025
    • 19:22
    Пашинян больше не считает Кочаряна и Саргсяна политическими конкурентами

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Роберт Кочарян и Серж Саргсян давно перестали быть его политическими конкурентами и обсуждение предыдущих властей больше не имеет смысла.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил в рамках "Правительственного часа".

    Армянский премьер отметил, что вся информация о предыдущих руководителях, включая вопросы по Карабаху, уже была озвучена и обсуждать ее далее нет необходимости.

    "Если раньше оппозиция могла считаться политическим конкурентом, то сейчас ее роль в политической жизни Армении минимальна. На мой взгляд, они уже давно не конкуренты", - подчеркнул Пашинян.

    Paşinyan artıq Koçaryan və Sarqsyanı siyasi rəqib hesab etmir
