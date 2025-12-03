Пашинян больше не считает Кочаряна и Саргсяна политическими конкурентами
В регионе
- 03 декабря, 2025
- 19:22
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Роберт Кочарян и Серж Саргсян давно перестали быть его политическими конкурентами и обсуждение предыдущих властей больше не имеет смысла.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил в рамках "Правительственного часа".
Армянский премьер отметил, что вся информация о предыдущих руководителях, включая вопросы по Карабаху, уже была озвучена и обсуждать ее далее нет необходимости.
"Если раньше оппозиция могла считаться политическим конкурентом, то сейчас ее роль в политической жизни Армении минимальна. На мой взгляд, они уже давно не конкуренты", - подчеркнул Пашинян.
