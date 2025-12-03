İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Paşinyan artıq Koçaryan və Sarqsyanı siyasi rəqib hesab etmir

    Region
    • 03 dekabr, 2025
    • 19:31
    Paşinyan artıq Koçaryan və Sarqsyanı siyasi rəqib hesab etmir

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan bildirib ki, Robert Koçaryan və Serj Sarqsyan çoxdan onun siyasi rəqibləri olmaqdan çıxıblar və əvvəlki hakimiyyət haqqında müzakirələrin artıq mənası yoxdur.

    "Report"un erməni KİV-ə istinadən məlumatına görə, o bu barədə hökumətin sual-cavab sessiyasında danışıb.

    Baş nazir qeyd edib ki, əvvəlki rəhbərlər haqqında bütün məlumatlar, o cümlədən Qarabağla bağlı məsələlər artıq səsləndirilib və bunları daha müzakirə etməyə ehtiyac yoxdur.

    "Əgər əvvəllər müxalifət siyasi rəqib hesab oluna bilərdisə, indi onun Ermənistanın siyasi həyatındakı rolu minimaldır. Məncə, onlar artıq çoxdan rəqib deyillər", - deyə Paşinyan vurğulayıb.

    Nikol Paşnyan Robert Koçaryan Serj Sarqsyan Ermənistan
    Пашинян больше не считает Кочаряна и Саргсяна политическими конкурентами

    Son xəbərlər

    20:19

    Sabah Bakıda Azərbaycan-İraq Hökumətlərarası Komissiyasının iclası keçiriləcək

    Biznes
    20:15

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasının V turu "DH Volley"in qələbəsi ilə başlayıb

    Komanda
    20:15

    Almaniyada İsrailin "Arrow 3" raketdən müdafiə sistemi yerləşdirilib

    Digər ölkələr
    20:10

    Husilər "Eternity C" gəmisinin ekipajını azad ediblər

    Digər ölkələr
    19:56

    HƏMAS israilli girovun meyitini BQXK-ya təhvil verib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    19:49
    Foto

    Baş prokuror ABŞ-də rəsmi səfərdə olub

    Xarici siyasət
    19:31

    Paşinyan artıq Koçaryan və Sarqsyanı siyasi rəqib hesab etmir

    Region
    19:31

    Dombrovski: Ukraynaya maliyyə yardımı hissə-hissə ödəniləcək

    Digər ölkələr
    19:27
    Video

    Rəhim Həsənov Premyer Liqanın XIII turunda baş hakimin yanlış qərar verdiyini təsdiqləyib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti