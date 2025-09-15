Пашинян: Армия должна стать самым последним инструментом безопасности
В регионе
- 15 сентября, 2025
- 14:00
Армия должна быть самым последним инструментом обеспечения безопасности государства.
Как передает Report со ссылкой на агентство "Арменпресс", об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на международной конференции "Комплексная безопасность и устойчивость 2025".
По его словам, в прошлом армия рассматривалась как первая линия безопасности, что оказалось ошибочным: "Если армия - главный инструмент безопасности, значит, ее на самом деле нет", - отметил Пашинян.
Он подчеркнул, что государство должно опираться на множество других инструментов до применения военной силы, а армия должна оставаться крайней мерой.
"Основу национальной безопасности составляет легитимность власти и государства", - добавил премьер-министр.
