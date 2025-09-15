Paşinyan: Ordu təhlükəsizliyin ən son aləti olmalıdır
Region
- 15 sentyabr, 2025
- 14:08
Ordu dövlətin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün ən son alət olmalıdır.
"Report" "Armenpress" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan "Kompleks təhlükəsizlik və dayanıqlılıq 2025" beynəlxalq konfransında çıxışı zamanı bildirib.
Onun sözlərinə görə, keçmişdə ordu təhlükəsizliyin əsas aləti kimi qəbul edilirdi ki, bu da səhv yanaşma olub: "Əgər ordu təhlükəsizliyin əsas alətidirsə, deməli, əslində o yoxdur", - N.Paşinyan qeyd edib.
Baş nazir vurğulayıb ki, dövlət hərbi güc tətbiq etməzdən əvvəl bir çox digər alətlərə əsaslanmalıdır, ordu isə son tədbir olaraq qalmalıdır.
"Milli təhlükəsizliyin əsasını hakimiyyətin və dövlətin legitimliyi təşkil edir", - o əlavə edib.
Son xəbərlər
15:36
Prezident: Xankəndi tələbələr şəhəri olacaqDaxili siyasət
15:36
Bakı şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafı istiqamətində strateji əhəmiyyətli şəhərsalma təşəbbüslərinin dəstəklənməsi üzrə İşçi qrupu yaradılıbDaxili siyasət
15:34
Kəlbəcərdə inşa edilən məktəb kompleksinin sahəsi 2,24 hektardırElm və təhsil
15:34
ABŞ İranın nüvə proqramının ləğvi ilə bağlı çağırış edibDigər ölkələr
15:30
Foto
İlham Əliyev Xocalının Badara, Daşbulaq, Seyidbəyli və Şuşakənd kəndlərinin sakinləri ilə görüşüb - YENİLƏNİBDaxili siyasət
15:24
Foto
Şotokan karate üzrə XXXIII Azərbaycan çempionatı keçirilibFərdi
15:23
Azərbaycanda qanunsuz balıq ovlayan vətəndaşlar müəyyən olunubASK
15:23
Aİ Rusiya enerji daşıyıcılarından imtina kursunun davam etdiyini təsdiqləyibDigər ölkələr
15:11
Foto