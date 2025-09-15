İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    • 15 sentyabr, 2025
    • 14:08
    Paşinyan: Ordu təhlükəsizliyin ən son aləti olmalıdır

    Ordu dövlətin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün ən son alət olmalıdır.

    "Report" "Armenpress" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan "Kompleks təhlükəsizlik və dayanıqlılıq 2025" beynəlxalq konfransında çıxışı zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, keçmişdə ordu təhlükəsizliyin əsas aləti kimi qəbul edilirdi ki, bu da səhv yanaşma olub: "Əgər ordu təhlükəsizliyin əsas alətidirsə, deməli, əslində o yoxdur", - N.Paşinyan qeyd edib.

    Baş nazir vurğulayıb ki, dövlət hərbi güc tətbiq etməzdən əvvəl bir çox digər alətlərə əsaslanmalıdır, ordu isə son tədbir olaraq qalmalıdır.

    "Milli təhlükəsizliyin əsasını hakimiyyətin və dövlətin legitimliyi təşkil edir", - o əlavə edib.

    Пашинян: Армия должна стать самым последним инструментом безопасности

