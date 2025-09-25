Пашинян: Армения продлевает работу АЭС до 2036 года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что срок эксплуатации Армянской АЭС продлен до 2036 года, что позволит обеспечить плавный переход к новому энергоблоку.

Как передает Report, об этом он заявил на Глобальном атомном форуме в Москве.

По его словам, проект модернизации и продления работы станции реализуется совместно с "Росатомом" и международными партнерами.

"Продление эксплуатации АЭС с 2026 по 2036 год создает основу для безопасного и экономически эффективного перехода на новый энергоблок после окончания текущего срока службы", - отметил Пашинян.

Он подчеркнул, что Армения продолжит сотрудничество с МАГАТЭ и другими странами-партнерами для поиска оптимальных решений по замене существующего блока с учетом безопасности и особенностей энергетической системы страны. Новые объекты станут важным фактором развития региона, отметил премьер.