Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    Пашинян: Армения продлевает работу АЭС до 2036 года

    В регионе
    • 25 сентября, 2025
    • 19:17
    Пашинян: Армения продлевает работу АЭС до 2036 года

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что срок эксплуатации Армянской АЭС продлен до 2036 года, что позволит обеспечить плавный переход к новому энергоблоку.

    Как передает Report, об этом он заявил на Глобальном атомном форуме в Москве.

    По его словам, проект модернизации и продления работы станции реализуется совместно с "Росатомом" и международными партнерами.

    "Продление эксплуатации АЭС с 2026 по 2036 год создает основу для безопасного и экономически эффективного перехода на новый энергоблок после окончания текущего срока службы", - отметил Пашинян.

    Он подчеркнул, что Армения продолжит сотрудничество с МАГАТЭ и другими странами-партнерами для поиска оптимальных решений по замене существующего блока с учетом безопасности и особенностей энергетической системы страны. Новые объекты станут важным фактором развития региона, отметил премьер.

    Армения Никол Пашинян АЭС "Росатом"
    Paşinyan: Ermənistan AES-in fəaliyyətini 2036-cı ilə qədər uzadacaq

    Последние новости

    20:26

    Делегация во главе с генпрокурором Лаоса посетила Шамахы

    Внешняя политика
    20:17

    Посол: "Мир таджикской вышивки" символизирует укрепление культурных связей Азербайджана и Таджикистана

    Kультурная политика
    20:13

    Трамп: Турция хочет закупить у США истребители F-16 и F-35

    Другие страны
    20:12
    Фото

    МИД Азербайджана и Гамбии подписали Меморандум о взаимопонимании

    Внешняя политика
    20:08

    Трамп призвал Турцию отказаться от покупки российской нефти

    Другие страны
    20:07

    Джейхун Байрамов председательствовал на неформальном заседании Совета глав МИД СВМДА

    Внешняя политика
    19:59

    В Баку открылась выставка "Мир таджикской вышивки"

    Выставки
    19:53

    Азербайджан и Китай расширяют инвестиционное сотрудничество

    Внешняя политика
    19:51
    Фото

    Джейхун Байрамов принял участие в заседании Совета глав МИД СВМДА

    Внешняя политика
    Лента новостей