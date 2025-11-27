Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Пашинян: Армения отправит в Казахстан бизнес-миссию

    В регионе
    • 27 ноября, 2025
    • 14:34
    Пашинян: Армения отправит в Казахстан бизнес-миссию

    Армения направит в Казахстан бизнес-миссию для обсуждения перспектив расширения экономического сотрудничества.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министра Армении Никол Пашинян.

    По его словам, отношения между Ереваном и Астаной вышли на уровень стратегического партнерства: "Наши отношения с Казахстаном вышли на уровень стратегического партнерства, что получило весьма конкретное выражение, отчасти неожиданное".

    По его словам, тот факт, что у Армении теперь есть железнодорожная связь с Казахстаном (транзитом через Азербайджан - ред.), расширяет возможности экономического взаимодействия.

    Отметим, что 8 ноября Армения впервые получила партию своей пшеницы из Казахстана, доставленную транзитом через Азербайджан. Поезд из 15 вагонов с 1 тыс. тонн казахстанской пшеницы прибыл транзитом через Россию, Азербайджан и Грузию.

    Никол Пашинян Армения Казахстан Азербайджан Южный Кавказ предприниматели бизнес-делегация

