    Пашинян: Армения на границе с Азербайджаном применит современные механизмы проверки

    • 10 сентября, 2025
    • 19:57
    Пашинян: Армения на границе с Азербайджаном применит современные механизмы проверки

    Армения стремится перенять современные технологии и механизмы проверки при пересечении границы, которые в штатном режиме предусматривают паспортный контроль при помощи считывающих устройств, без участия человека.

    Как сообщает Report, об этом заявил на правительственном часе в парламенте премьер Никол Пашинян, отвечая на вопрос, каким образом будет регулироваться въезд граждан Азербайджана в Армению, если коммуникации будут разблокированы.

    По его словам, такие технологии правительство намерено задействовать на всех границах страны – с Грузией, Ираном, Турцией, Азербайджаном, в аэропортах.

    Пограничники вмешиваются только тогда, когда фиксируются подозрительные лица, заявил Пашинян.

