Пашинян: Армения на границе с Азербайджаном применит современные механизмы проверки

Армения стремится перенять современные технологии и механизмы проверки при пересечении границы, которые в штатном режиме предусматривают паспортный контроль при помощи считывающих устройств, без участия человека.

Как сообщает Report, об этом заявил на правительственном часе в парламенте премьер Никол Пашинян, отвечая на вопрос, каким образом будет регулироваться въезд граждан Азербайджана в Армению, если коммуникации будут разблокированы.

По его словам, такие технологии правительство намерено задействовать на всех границах страны – с Грузией, Ираном, Турцией, Азербайджаном, в аэропортах.

Пограничники вмешиваются только тогда, когда фиксируются подозрительные лица, заявил Пашинян.