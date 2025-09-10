İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    Paşinyan: Ermənistan Azərbaycanla sərhəddə müasir yoxlama mexanizmlərindən istifadə edəcək

    Region
    • 10 sentyabr, 2025
    • 20:56
    Paşinyan: Ermənistan Azərbaycanla sərhəddə müasir yoxlama mexanizmlərindən istifadə edəcək

    Ermənistan sərhədi keçərkən insan müdaxiləsi olmadan normal rejimdə oxuma cihazlarından istifadə etməklə pasport nəzarətini təmin edən müasir texnologiyalar və yoxlama mexanizmlərinin tətbiqinə çalışır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan parlamentdə hökumət saatında kommunikasiyaların blokdan çıxacağı təqdirdə Azərbaycan vətəndaşlarının Ermənistana girişinin necə tənzimlənəcəyi ilə bağlı sualı cavablandırarkən deyib.

    Onun sözlərinə görə, hökumət bu cür texnologiyalardan ölkənin hava limanlarında, eləcə də Gürcüstan, İran, Türkiyə, Azərbaycanla sərhəddə istifadə etmək niyyətindədir.

    Paşinyan bildirib ki, sərhədçilər yalnız şübhəli şəxslər aşkar edildikdə müdaxilə edəcəklər.

