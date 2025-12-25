Пашинян: Армения готова подписать документ о стратегическом партнерстве с Ираном
- 25 декабря, 2025
- 15:07
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении Еревана подписать документ о стратегическом партнерстве с Ираном.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сообщил журналистам.
По его словам, отношения между Арменией и Ираном развиваются динамично и находятся на высоком уровне: "Наши отношения с Ираном очень крепкие, и мы также стремимся оформить их в виде документа о стратегическом партнерстве".
Он напомнил, что в начале 2025 года Армения подписала хартию стратегического партнерства с США, а в декабре - программу стратегического партнерства с Европейским союзом.
