Пашинян: Армения готова подписать документ о стратегическом партнерстве с Ираном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении Еревана подписать документ о стратегическом партнерстве с Ираном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сообщил журналистам.

По его словам, отношения между Арменией и Ираном развиваются динамично и находятся на высоком уровне: "Наши отношения с Ираном очень крепкие, и мы также стремимся оформить их в виде документа о стратегическом партнерстве".

Он напомнил, что в начале 2025 года Армения подписала хартию стратегического партнерства с США, а в декабре - программу стратегического партнерства с Европейским союзом.